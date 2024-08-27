Eskişehir'de Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzuna Girdi

Eskişehir'de sıcaktan bunalan çocuklar, canlarını hiçe sayarak serinlemek için süs havuzuna girdi.

Kent genelinde etkisini gösteren sıcak havadan bunalan küçük yaştaki çocuklar, Vadişehir Mahallesi'nde bulunan Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı'nda bulunan süs havuzuna girdi. İçinde elektrik tesisatına giren çocukların tehlikeli serinleme yöntemi, görenleri hayrete düşürdü. Havuz kenarındaki 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazısını umursamayarak tehlikeli oyunlarına devam eden çocuklar, çevredeki bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR