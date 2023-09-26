Eskişehir'de Sibel Yenigün cinayeti: Cesedi uçurum ve ormanda aranıyor

Eskişehir'de 12 yıl önce öldürülen Sibel Yenigün'ün cesedinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Cinayet şüphelisi Murat Şensöz'ün ifadesi doğrultusunda Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki orman ve uçurum kenarlarında arama yapılıyor.

1)ESKİŞEHİR'DE 12 YILLIK CİNAYETİN,CESEDİ UÇURUM VE ORMANDA ARANIYOR

Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı (2)

Eskişehir'de, 12 yıl önce Murat Şensöz tarafından tarım ilacı verilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Sibel Yenigün'ün cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince cinayet şüphelisi Murat Şensöz'ün ifadesi doğrultusunda Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki orman ve uçurum kenarlarında arama yapılmaya başlandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.