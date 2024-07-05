Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Sezer Keklikci davası 23 Ekim'e ertelendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Sezer Keklikci'nin ölümüyle ilgili dava, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verilerek 23 Ekim'e ertelendi. Üvey kardeşi ve üvey babası yargılanıyor.

Eskişehir'de 35 yaşındaki Sezer Keklikci'nin ölümüyle ilgili üvey kardeşi ile üvey babasının yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verilerek 23 Ekim'e ertelendi.

Geçtiğimiz yıl 2 Ağustos akşamı Fevziçakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki 3 çocuk babası Sezer Keklikci, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu üvey kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda Sezer Keklikci'nin üvey kardeşi Caner Ç., üvey babası Necmi Ç. ve annesi Necla Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından anne Necla Ç. serbest bırakılırken, üvey kardeş ile üvey baba tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden üvey kardeş 'Kasten Öldürme', üvey baba 'Azmettirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sezer Keklikci'nin öldürülmesiyle ilgili Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Caner Ç. huzura alındı. Ara duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilen üvey baba Necmi Ç. ve anne Necla Ç. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, cinayete ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun beklenmesine, üvey kardeş Caner Ç.'nin tutukluluk halinin devamına, üvey baba Necmi Ç.'nin de tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Eskişehir Baba Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Çocuk mahkemesi hakiminden stajyer kıza taciz: Perdeleri kapattı, dudağımı öpmek istedi

Çocuk mahkemesi hakiminden stajyer kıza taciz: Perdeleri kapattı, dudağımı öpmek istedi

Bakmadan Geçme

Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Deliha 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Sıkı Tutun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıkı Tutun filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Temmuz Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (İSPANYA-ALMANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? TFF, CAS'a neden başvuramıyor? Merih Hollanda maçında neden yok? Merih Demiral Hollanda maçında yok mu? Merih Demiral Hollanda maçında neden yok? Nicolo Zaniolo hangi takıma gitti? Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı mı? Serdar Öktem kimdir? Serdar Öktem kaç yaşında, nereli? Serdar Öktem hayatı ve kariyeri! Merih Demiral kaç maç ceza aldı? Merih'in cezası ertelenebilir mi? CAS nedir futbol? CAS ne demek? CAS görevi nedir, kimler başvurabilir?
TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı

TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title