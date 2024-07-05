Eskişehir'de Sezer Keklikci davası 23 Ekim'e ertelendi

Eskişehir'de 35 yaşındaki Sezer Keklikci'nin ölümüyle ilgili üvey kardeşi ile üvey babasının yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verilerek 23 Ekim'e ertelendi.

Geçtiğimiz yıl 2 Ağustos akşamı Fevziçakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki 3 çocuk babası Sezer Keklikci, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu üvey kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda Sezer Keklikci'nin üvey kardeşi Caner Ç., üvey babası Necmi Ç. ve annesi Necla Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından anne Necla Ç. serbest bırakılırken, üvey kardeş ile üvey baba tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden üvey kardeş 'Kasten Öldürme', üvey baba 'Azmettirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sezer Keklikci'nin öldürülmesiyle ilgili Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Caner Ç. huzura alındı. Ara duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilen üvey baba Necmi Ç. ve anne Necla Ç. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, cinayete ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun beklenmesine, üvey kardeş Caner Ç.'nin tutukluluk halinin devamına, üvey baba Necmi Ç.'nin de tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi. - ESKİŞEHİR