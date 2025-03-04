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Seyir halindeki otomobil aniden alevler içerisinde kaldı

Seyir halindeki otomobil aniden alevler içerisinde kaldı
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Eskişehir'de seyir halindeyken aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda kimsenin yaralanmaması sevindirirken, yangının çıkış sebebi üzerine polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de yolda seyir halindeyken aniden dumanların yükseldiği otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Bahçeboyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Şans eseri olayda kimsenin yara almadığı öğrenilirken, araçta maddi oluştuğu öğrenildi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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