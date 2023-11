Eskişehir'de Sevgilisini Öldüren Şüpheli Kazayı İddia Etti

ESKİŞEHİR'de, sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek öldüren Hasan Fakıoğlu (23), olayın kazayla meydana geldiğini öne sürerek, "Ayşenur'u öldürmek, yaralamak gibi bir kastım yoktu" dedi. Öldürülen Ayşenur'un babası Mesut Çolakoğlu ise duruşma çıkışında kadınlara KADES uygulamasını tavsiye ederek, "Bütün kadınlarımız, kızlarımız çocuklarımız KADES'i yüklesinler. İki sefer basmaları yeterli olacaktır. Devletimiz polislerimiz 3 dakika içinde onları bulacaktır. Lütfen kendi ve bizim hayatlarımızı zindana çevirmesinler" diye konuştu.

Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, geçen yıl 17 Aralık'ta, 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu'nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Çağırılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan adliyeye sevki sırasında, 'Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü' diyen Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Hasan Fakıoğlu ile arkadaşı Muhammet Ali F. Hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hasan Fakıoğlu hakkında tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Muhammet Ali F. hakkında ise 'suça iştirak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Hasan Fakıoğlu ile Ayşenur Çolakoğlu arasında bir süre gönül ilişkisi olduğu, kıskançlık nedeniyle aralarının bozulduğu, bu nedenle ara ara ayrılıp yeniden barıştıkları belirtildi. Ayşenur'un bu nedenlerle ayrıldığı ancak Hasan'ın bunu kabullenmeyip ısrarla görüşmek istediği ifade edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAZA SAVUNMASI

Tutuklu sanık Hasan Fakıoğlu, davanın 2'nci duruşmasına tutuklu bulunduğu Kütahya T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle bağlanırken, tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise duruşmaya katılmadı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Fakıoğlu savunmasında olayın kaza olduğunu öne sürerek, "Olay kazayla meydana geldi. Ben 112'yi aradım. Bu kayıtların getirilip incelenmesini istiyorum. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Maktulü öldürmek, yaralamak gibi bir kastım yoktu. Suç işlemediğim için beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık savunmasının ardından Ankara Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan telefon incelemesi raporunun beklenmesine ve sanık Hasan Fakıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

ACILI BABADAN KADES ÖNERİSİ

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mesut Çolakoğlu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Baba Çolakoğlu, "Adalete güveniyorum, savcılarımıza, hakimlerimize. Gereğini yapacaklarını biliyorum. Bunlar katilin son çırpınışları. İndirim almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kızım pırlanta gibiydi. Çok merhametliydi. Kimseye bir zarar gelmesini istemedi. Tehditlerle, şantajlarla, baskılarla, darp ederek benim kızımı dövmüş. Bunları sadece arkadaşlarına anlatmış. En ağır cezayı alacaktır zaten. Adalet tecelli edecektir, Kızımın ruhu da şad olacaktır. Buna inanıyorum" dedi.

Kadınlara KADES uygulamasını cep telefonlarına yüklemelerini tavsiye eden Çolakoğlu, "Buradan genç kızlarımıza, genç çocuklarımıza sesleniyorum. Lütfen içinizdeki ışığı, başkası tarafından söndürmeyin. Ailenize söyleyin, böyle bir zorbalık varsa, tehditler varsa arkadaşlarınıza değil de ailenize söyleyin. Devletimizin, belediyelerimizin sosyal kurumları var. Sonrasında hem kendileri toprak altına giriyor, aileleri de her gün her an ölüyorlar. Lütfen bunları yaşatmasınlar hem kendilerine hem ailelerine. Gerekirse bütün kadınlarımız, kızlarımız çocuklarımız KADES'i yüklesinler. İki sefer basmaları yeterli olacaktır. Devletimiz polislerimiz 3 dakika içinde onları bulacaktır. Bunlara fırsat vermesinler içimizde böyle kişiler var, lütfen onlara fırsat vermesinler. Hayat güzel, lütfen kendi ve bizim hayatlarımızı zindana çevirmesinler" diye konuştu.