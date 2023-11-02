Eskişehir'de Servis Minibüsü Yolda Yatan Köpeği Ezip Kaçtı

Eskişehir'de bir servis minibüsü, yolda yatan köpeği ezip kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, servis şoförü durup arkasına bile bakmadı. Köpeğin sahibi ile iletişime geçen şoför, tedavi masraflarını karşılamayı kabul etmedi.

Eskişehir'de bir servis minibüsünün yolda yatan köpeği ezip kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Tepebaşı İlçesi Seyitali Sokak Yeşiltepe Muhtarlığı önünden geçen okul servisi, öğrenci indirmek için durakladıktan sonra yoluna devam ederken yerde yatan sahipli bir köpeği ezip kaçtı. Anbean güvenlik kameralarına yansıyan olay sonucunda talihsiz köpek acı içerisinde sokağı inletirken, servis şoförünün durup arkasına bile bakmadığı görüldü. Olaya şahit olan mahalleli ise servis şoförüne büyük tepki gösterirken, yaralanan köpeğin sahibinin olay sonrasında servis şoförüyle iletişime geçtiği öğrenildi. Servis şoförünün o anda köpeği görmediğini ve tedavi masraflarını karşılamayı kabul etmediğini belirttiği iddia edilirken, yaralanan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR