Eskişehir'de Servis Araçları ve Okul Çevreleri Denetlendi

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 104 servis aracından 8'inin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevresindeki 202 mekan kontrol edildi ve 453 kişiye kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede, 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 104 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 8 servis aracıyla ilgili işlem yapıldı. Okul çevrelerinde ise; 50 kahvehane, 57 market/tekel, 1 oyun salonu ve 94 park/bahçe olmak üzere 202 farklı mekan kontrol edildi. Ayrıca, 453 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
