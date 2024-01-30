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Eskişehir'de Şehir Manzarası Gözüken Bölgede Alkol Denetimi

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Eskişehir'de şehir manzarası gözüken bölgeye araçlarla gelerek alkol tüketip çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 76 şüpheli ve 23 araç sorgulanırken, 1 sürücüye aracının muayenesini yaptırmadığı gerekçesiyle bin 506 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de şehir manzarası gözüken bölgeye araçlarla gelerek alkol tüketip çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karapınar Mahallesi, TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde şehir manzarasına araçlarla gelerek alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara denetim yapıldı. Denetimlerde, 76 şüpheli ve 23 araç sorgulanırken, 1 sürücüye aracının muayenesini yaptırmadığı gerekçesiyle bin 506 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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