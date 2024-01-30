Eskişehir'de Şehir Manzarası Gözüken Bölgede Alkol Denetimi

Eskişehir'de şehir manzarası gözüken bölgeye araçlarla gelerek alkol tüketip çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karapınar Mahallesi, TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde şehir manzarasına araçlarla gelerek alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara denetim yapıldı. Denetimlerde, 76 şüpheli ve 23 araç sorgulanırken, 1 sürücüye aracının muayenesini yaptırmadığı gerekçesiyle bin 506 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR