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Eskişehir'de Sanayi İşletmesinde Yangın Çıktı

Eskişehir'de Sanayi İşletmesinde Yangın Çıktı
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Eskişehir Küçül Sanayi Bölgesinde bir dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının eski elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklandığı öne sürülüyor. Olayda yaralanma veya can kaybı yok.

Eskişehir'de sanayide bir işletmede çıkan ve maddi hasarın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Küçül Sanayi Bölgesinde araç yedek parçası satılan bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Eski elektrik tesisatında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı iddia edilen yangın sonucunda maddi hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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