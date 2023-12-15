Eskişehir'de Sanal Yatırım Dolandırıcıları Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yapan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.K. ve K.G. isimli 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda ise banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR