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Eskişehir'de Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu

Eskişehir'de Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu
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Eskişehir'de polis ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacıyla yapılan operasyonda 23 litre etil alkol ve çok miktarda sahte alkol ele geçirdi. Üç şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte alkolün piyasaya yayılmasının engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 23 litre etil alkol, 37 litre kaçak, sahte alkol, 11 şişe satışa hazır vaziyette kaçak, sahte alkol, 7 şişe sahte bandrollü alkol, 11 adet şişelenmiş sahte alkol, 3 adet aroma verici, 31 adet kaçak, sahte alkol üretiminde kullanılan ölçü kabı ve sıvı alma aparatı, 20 adet kaçak, sahte alkol üretiminde kullanılan kit ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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