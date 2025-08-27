Eskişehir'de Sahte Plaka İddiası: Araç İran Plakalı Çıktı

Eskişehir'de, sahte olduğu öne sürülen plakalı araçla çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verildiği iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin İran plakalı olduğu ve Türkiye'ye resmi yollarla giriş yaptığını belirledi. Polisin, konuyla ilgili bir şikayet olmadığı için araçtaki şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapmadığı da öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün Şirintepe mahallesi Yetişenler sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre; 96 AQ 672 kodlu sahte plakanın takıldığı bir otomobilin içerisindeki 2 erkek şahıs, çevrede yürüyen kadınları sözlü olarak taciz edip üzerlerine araç sürdü. Sosyal medyada ve basın organlarında yer bulan konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerce yapılan araştırmalarda, otomobilin İran plakalı olduğu ve Türkiye'ye resmi yollarla giriş yaptığı belirlendi. Bu arada konuyla ilgili bir şikayet olmadığı için araçtaki şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR