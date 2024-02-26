Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Sahte Dekont ile Dolandırıcılık Yapan 11 Şüpheliye 375 Yıla Kadar Hapis Talebi

Güncelleme:

Eskişehir'de ikinci el eşya alışverişinde sahte dekont kullanarak 25 kişiyi dolandıran 1'i tutuklu 11 şüpheli hakkında 375 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir'de sahte dekont ile ikinci el eşya alışverişinde dolandırıcılık yaparak 25 kişiyi mağdur eden 1'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, 375 yıla kadar hapis talep edildi.

İkinci el eşya alışveriş siteleri üzerinden buldukları kişileri sahte dekont göstererek dolandıran şahıslara yönelik Eskişehir Cumhuryet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların, internet üzerinden satışa çıkarılan başta cep telefonu olmak üzere maddi değeri yüksek olan teknolojik ürünleri sahte dekont göstererek alınması yöntemiyle 25 kişiye toplamda 700 bin liralık mağduriyet oluşturdukları tespit edildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 1'i tutuklu 11 şüpheli için istenen hapis cezaları belli oldu. 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu çerçevesinde 5 şüpheli hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 15 yıldan 45 yıla kadar, 5 şüpheli hakkında ise 15 yıl hapis cezası talep edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Dolandırıcılık Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ORDU İFTAR VAKTİ | Ordu'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ İFTAR VAKTİ | Kayseri'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUĞLA İFTAR VAKTİ | Muğla'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! İZMİR İFTAR VAKTİ | İzmir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DENİZLİ İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ücretsiz mi, kaç gün bedava? Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları! İSTANBUL İFTAR VAKTİ | İstanbul'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı açıldı mı? Sirkeci- Kazlıçeşme raylı hattın durakları nereler? Ücreti ne kadar? MERSİN İFTAR VAKTİ | Mersin'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MARDİN İFTAR VAKTİ | Mardin'de iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURSA İFTAR VAKTİ | Bursa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BALIKESİR İFTAR VAKTİ | Balıkesir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! HATAY İFTAR VAKTİ | Hatay'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MARAŞ İFTAR VAKTİ | Maraş'ta iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title