Eskişehir'de Rüzgar Ağaç Dalını Kırdı, Park Halindeki Araca Zarar Verdi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalları, park halindeki bir aracın üzerine düşerek büyük maddi hasara yol açtı. Olay, Orçun Sokak'ta meydana geldi.

Eskişehir'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalları park halindeki bir aracın üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnidiye Mahallesi Orçun Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 26 PA 728 plakalı hafif ticari aracın üzerine, yol kenarında bulunan ağaçların dalı rüzgarın etkisiyle kırılarak düştü. Araçta büyük hasar meydana geldi. Adamın sahipleri ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdıkları gözlendi. Öte yandan düşen dal parçalardım bazılarının yola düştüğü ve trafiği tehlikeye attığı görüldü. Öte yandan araca yakın iki noktada da ağaçların kırıldığı ve dallarının yola düştüğü görüldü. - ESKİŞEHİR

