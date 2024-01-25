Eskişehir'de Rus Uyruklu Kadını Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Davası Ertelendi

Eskişehir'de Rus uyruklu eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Atila S.'nin yargılandığı dava, 15 Şubat'a ertelendi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde 31 Mart'ta meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Atila S. ile 2 yıllık eşi 55 yaşındaki Rus uyruklu Elena Samsanova arasında tartışma çıktı. Kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşi Elena Samsanova'yı 8'i ölümcül olmak üzere 14 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atila S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesine, tutuklu sanık Atila S. ile taraf avukatları katıldı. Eşini öldürdüğü gerekçesi ile 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası' ile yargılanan Atila S., mahkeme heyetine yazılı savunma sundu.

Mahkeme heyeti, maktule ait whatsapp konuşmaları hakkında gelen raporun incelenmesi için ek süre vererek duruşmayı 15 Şubat'a erteledi. - ESKİŞEHİR