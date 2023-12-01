Eskişehir'de Rus Uyruklu Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Kendini Savundu

Eskişehir'de Rus uyruklu eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Atila S., "Bir ömür boyu birlikte olmak için evlenmiştik, böyle olmasını gerçekten istemezdim" diyerek kendisini savundu.

Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde 31 Mart'ta meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Atila S. ile 2 yıllık eşi 55 yaşındaki Rus uyruklu Elena Samsanova arasında tartışma çıktı. Kıskançlıktan dolayı çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşi Elena Samsanova'yı 8'i ölümcül olmak üzere 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atila S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Atila S. hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı katıldı.

"Beni aldattığını öğrenince bıçakladım"

Mahkeme heyeti tarafından, eşi Elena Samsanova'yı bıçakladıktan sonra 112'yi arayarak ihbarda bulunan Atila S.'nin telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. İncelemenin ardından çıkarılan raporda, Atila S.'nin operatörün yaraya havluyla baskı yapmasını istemesi üzerine, "Beni aldattığını öğrenince bıçakladım. Onu görmek bile istemiyorum. Nefret ediyorum ondan" dediği belirtildi.

"Bir ömür boyu birlikte olmak için evlenmiştik"

Tutuklu sanık Atila S., mahkemede yapmış olduğu savunmasında, "Bu olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Eşim 55 yaşındaydı, ben 50 yaşındayım. Bir ömür boyu birlikte olmak için evlenmiştik. Ben mutlu olmak için evlenmiştim. Böyle olmasını gerçekten istemezdim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Atila S.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 28 Aralık'a erteledi. - ESKİŞEHİR