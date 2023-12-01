Eskişehir'de Rus uyruklu eşini bıçakla öldüren kocanın 112 Acil Çağrı Merkezi görüşmesi açıklandı

Eskişehir'de yaşanan olayda Rus uyruklu eşini bıçakla öldüren kocanın yargılandığı davanın duruşmasında, sanığın olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi operatörüyle yaptığı görüşmenin kayıtları açıklandı. Sanığın, eşini aldattığını öğrenince bıçakladığını ve ondan nefret ettiğini söylediği belirtildi.

Eskişehir'de, Rus uyruklu eşini bıçakla öldüren kocanın yargılandığı davanın duruşmasında, sanığın olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi operatörüyle yaptığı görüşmenin kayıtları açıklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri katıldı.

Duruşmada, sanığın olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak operatörle yaptığı görüşmenin kayıtları paylaşıldı.

Operatörün, eşi Elena Samsanova'nın yarasına havluyla baskı yapmasını istediği sanığın, "Beni aldattığını öğrenince bıçakladım. Onu görmek bile istemiyorum. Nefret ediyorum ondan." dediği belirtildi.

Savunmasında, çok üzgün ve pişman olduğunu söyleyen Sarıhan, "Böyle olmasını istemezdim. Eşim 55 yaşındaydı, ben 50 yaşındayım. Bir ömür boyu birlikte olmak için evlenmiştik. Mutlu olmak için evlenmiştim. Böyle olmasını gerçekten istemezdim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.

Olay

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'ta bir apartmanda 31 Mart'ta Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Sarıhan, eşi Samsanova'yı bıçakla yaralamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Sarıhan tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sarıhan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.