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Eskişehir'de Ruhsatsız Tabancalarla Tutuklama

Eskişehir'de Ruhsatsız Tabancalarla Tutuklama
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda ruhsatsız tabancalar bulunduran bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. İkametinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs, müşteri arayışında olduğu belirlendi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, elinde bulundurduğu ruhsatsız tabancaları satmayı amaçladığı belirlenen ve ikametinde 2 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'ndeki şüpheli şahsın, elinde bulundurduğu ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri aradığı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli şahıs, ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet GLOK marka ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 4 adet 9mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin tutuklanarak Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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