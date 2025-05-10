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Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca Ticareti Yapmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca Ticareti Yapmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, ruhsatsız tabancalarla müşteri arayan bir şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Üzerinde seri numarası silinmiş iki ruhsatsız tabanca bulunan şahıs, cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, ruhsatsız tabanca ticareti yapmayı amaçladığı belirlenen ve üzerinde 2 adet tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 şüpheli şahsın elinde bulunan ruhsatsız tabancaları satmak maksadıyla müşteri aradığı öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheliye ait olduğu tespit edilen motosiklet yolculuk ettiği esnada Tepebaşı İlçesi'nde ekiplerce durduruldu. Şahsa yapılan üst aramasında, 1 adet seri numarası silinmiş 9mm ruhsatsız tabanca, 1 adet marka ve seri numarası silinmiş 7.65mm ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ile 2 adet 7.65mm tabanca mermisi ele geçirildi. Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin tutuklanarak Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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