Eskişehir'de Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, toplamda 11 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla belirli tarihler arasında Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda 10 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 16 fişek, 2 bıçak, 4 kasatura ve 3 kılıç ele geçirildi. Ayrıca toplamda 11 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR