Eskişehir'de Ruhsatsız Silah ve Kesici Alet Operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirilirken, 11 şüpheliye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Kasım - 4 Aralık 2024 tarihleri arasında 'Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ile 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sırasında yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 1 kama ve 93 fişek ele geçirildi. Ayrıca gerçekleşen 10 olaya müdahale edilirken, 11 şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR