Eskişehir'de Ruhsatsız Silah ve Bıçak Operasyonu: 22 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışma sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah, bıçak ve fişek ele geçirilip 22 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5-11 Eylül 2024 tarihleri arasında ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 14 ruhsatsız tabanca, 3 kesici-delici alet ve 205 fişek ele geçirildi. Ayrıca çalışmalar sırasında gerçekleşen 17 olaya müdahale edilirken, 22 şüpheliye işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR