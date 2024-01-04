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Eskişehir'de Ruhsatsız Silah ve Bıçak Operasyonu: 18 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirildi. Toplamda 18 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken, 18 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ile Kabahatler Kanunu çerçevesinde bir çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 5 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 pompalı tüfek, 10 fişek ile 7 bıçağın ele geçirildiği öğrenildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 18 şüpheliye işlem yapıldığı bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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