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Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ruhsatsız silah taşıyan 7 şüphelinin ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince ruhsatsız silah taşıyanlarla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda müdahale edilen 3 olayın şüphelisi olan 7 şahsın ikamet adresleri ile araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve tüfekler muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, belirli tarihler arasında sorumluluk bölgesinde 6136 Sayılı Kanun'a (Ruhsatsız Silah Taşıma) muhalefet suçlarıyla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde 3 olaya müdahale edilirken, olay şüphelisi 7 şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda şüphelilerin ikamet adresleri ile araçlarında arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda suç unsuru teşkil eden ruhsatsız 4 adet tabanca, 6 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 108 adet Tabanca fişeği, 128 adet av tüfeği kartuşu ve 1 adet balistik yeleğin ele geçirilerek muhafaza altına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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