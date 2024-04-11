Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca ve 153 Fişek Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 5 ruhsatsız, 1 kurusıkı tabanca ve 153 fişek ele geçirilirken 7 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirli tarihler arasında ateşli silah ve bıçaklar hakkındaki kanun ve kabahatler kanunu kapsamında çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde; 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 153 fişek ele geçirildi. Ayrıca yine ekiplerce toplam 7 şüpheliye işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR