Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan jandarma operasyonunda, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 195 kuru sıkı tabanca fişeği ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince iş yerinde 1'si kurusıkı olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 195 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın kendine ait iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu iddiasıyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından bahse konu iş yerinde arama yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 1'si kurusıkı olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 195 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
img

Emlakçılardan yeni tartışma başlatacak itiraz
img

Tüm takımı sahanın ortasına toplayıp fırça çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.