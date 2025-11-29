Haberler

Eskişehir'de Restoran Yangını: 152 Kişi Tedbiren Tahliye Edildi

Eskişehir'de bir otelin altındaki restoranda çıkan yangın nedeniyle 152 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Eskişehir'de bir otelin altında bulunan restoranda çıkan yangın sebebiyle 152 kişi tedbiren tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi ile Hacı Hüsnü Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otelin altında bulunan restoranın mutfak kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucunda ortaya çıkan duman çevredeki işletmelere ve otele sirayet etti. Alarmların çaldığı otelde konaklayan 152 kişi tedbiren tahliye edildi. Vatandaşların dumandan etkilenmemek için ağızlarını ve burunlarını kapattıkları görüldü.

Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, otele ve çevredeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Otel çalışanı 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu otel çalışanları, tedbiren Yunus Emre Devler Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan şahısların ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

