Eskişehir'de Protesto Gösterilerine Katılan 14 Kişiden 6'sı Mahkemeye Sevk Edildi
Eskişehir'de düzenlenen protestolara katılan 14 şahıstan 6'sı sabah saatlerinde gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi. 8 kişi ise serbest bırakıldı.
Eskişehir'de dün akşam protestolara katılan ve sabah polis tarafından gözaltına alınan 14 şahıstan 6'sı mahkemeye sevk edildi.
Dün akşam kentin çeşitli noktalarında özellikle akşam saatlerinde düzenlenen protestolarda gruplar sloganlar eşliğinde, polis kontrolünde yürümüştü. Gruptan 14 kişi sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıstan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı mahkemeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa