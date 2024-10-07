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Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı Kameralara Yansıdı

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Eskişehir'de bir şüpheli, pompalı tüfekle B.Ü. isimli şahsı ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Pompalı tüfekle 1 kişiyi ağır yaralayan şüphelinin kaçtığı anlar kameralara yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir ara sokakta bir şüpheli şahsın pompalı tüfek ile B.Ü.'ye ateş edip ağır yaraladıktan sonra kaçtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, B.Ü.'ye elindeki pompalı tüfek ile ateş etti. B.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, ateş eden şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Büyük paniğin yaşandığı noktaya, ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kimliği tespit edilemeyen şüphelinin neden ateş ettiği henüz bilinmiyor. Ağır yaralanan B.Ü. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay ve kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan olay anı sokağı gören bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın pompalı tüfekle B.Ü.'ye ateş ettiği görülüyor. Ağır yaralanan B.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden elindeki tüfek ile Yunusemre Caddesi istikametine kaçtığı görülüyor.

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı Kameralara Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa

Eskişehir Polis

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