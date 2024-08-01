Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Ateş Edildi: Minibüste Maddi Hasar Oluştu

Eskişehir'de bir araçtan pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucunda saçma bilyelerinin isabet ettiği minibüste maddi hasar oluştu.

Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi Cemil Sokak'ta meydana gelen olayda, otomobille gelen şahıslar pompalı tüfekle dışarı ateş etti. Sokak üzerinde bulunan ecza deposuna ait park halindeki minibüse isabet eden saçma bilyeleri, maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR