Eskişehir'de pompalı tüfekle annesini öldüren çocuğun ve babasının yargılandığı mahkeme ertelendi

Eskişehir'de 15 yaşındaki bir çocuk, pompalı tüfekle annesini öldürdü ve 3 komşusunu yaraladı. Çocuğun ve azmettiricisi olduğu iddia edilen babasının yargılandığı mahkeme ertelendi.

Eskişehir'de pompalı tüfekle annesini öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki çocuğun ve azmettiricisi olduğu iddia edilen babasının yargılandığı mahkeme ertelendi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 3 komşusunu da yaraladı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu annesini öldüren İ.A. ve azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Çocuk yaşta sanık bulunmasından dolayı kapalı gerçekleştirilen davada karar çıkmazken, duruşma 26 Aralık'a ertelendi. - ESKİŞEHİR