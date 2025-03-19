Eskişehir'de Polisten Kaçan Araç Boş Arazide Bulundu

Eskişehir'de "Dur" ihtarına uymadığı için yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından boş arazide yakalanan araca polis ekiplerince ceza yazıldı. Aracın ruhsat sahibi, direksiyonda kendisinin olduğunu iddia ederek, "Aracın muayenesi yoktu, ondan dolayı kaçtım" dedi.

Eskişehir'de Çevre Yolu - Ankara istikametinde ilerleyen bir araç, plakasının kara listede olmasından dolayı polisler tarafından durdurulmak istendi. Polislerin "Dur" ikazına uymayan 26 AIR 880 plakalı minibüs, Çevre Yolu'ndan kaçmaya başladı. Ekiplerce takip edilen ve "Dur" ikazına ısrarla uymayan araç, izini kaybettirmek için tehlikeli manevralar yaptı. Çevre Yolu'ndan 71 Evler Mahallesi'ne giren araç, ekipler tarafından yaşanan uzun süreli takip ve kovalamacanın ardından Subay Sokak'ta terk edilmiş vaziyette bulundu. Aracın yanına gelen ruhsat sahibi aracı kendisinin kullandığını iddia ederek, "Aracımın muayenesi yoktu. Trafik polisi görünce kaçıyorum" dedi. Bursa'dan itibaren aracı kendisinin kullandığını öne süren şahıs, ceza yazılmaması için polislere uzun süre dil döktü. Araç plakasına tehlikeli şerit değiştirme ve polisin dur ihtarına uymama maddelerinden cezai işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR