Eskişehir'de Polisi Operasyon: 26 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde 7 bin 571 şahıs ve 71 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 26 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 7-13 Ocak 2025 tarihlerinde Eskişehir İ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 bin 571 şahıs ve 71 araca kimlik sorgusu yapıldı. Çalışmalar sonucunda; 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs ile başlıca yağma, tehdit ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs olmak üzere toplam 26 şahıs yakalandı. Bahsi geçen şahıslar hakkında işlem uygulandığı öğrenildi.

Kız öğrenci yurtlarının çevresinde bin 271 şahıs ve 416 araç sorgulandı

Ekiplerin kontrolleri sırasında 18 şahsın yoklama kaçağı olduğu belirlenirken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek ve 1 şarjör ele geçirildi. Ayrıca, 1 hacizli yakalamalı araç otoparka çektirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kız öğrenci yurtlarının çevresinde gerçekleştirdiği uygulamada ise, bin 271 şahıs ve 416 araca kimlik sorgusu yapıldı. - ESKİŞEHİR