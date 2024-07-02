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Eskişehir'de Polis Yerleşkelerini Ziyaret Eden Anaokulu Öğrencilerine Hediyeler Verildi

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Eskişehir'de polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmada, Özel Parmak İzi Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler polis yerleşkelerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında öğrencilere hediyeler takdim edildi ve İl Emniyet Müdürü'nün selamları iletilerek her zaman yanlarında olunduğu belirtildi.

Eskişehir'de polis yerleşkelerini ziyaret eden anaokulu öğrencilerinin güzel vakit geçirmeleri sağlanırken, ekiplerce kendilerine çeşitli hediyeler armağan edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Özel Parmak İzi Anaokulu'nda eğitim gören 18 öğrenci ve 5 öğretmen polis yerleşkelerini ziyaret etti. Ekiplerce ziyaretçilerin Köpek Eğitim Merkezi, TDP Şube Müdürlüğü ve KGYS Merkezi'ni gezmeleri sağlandı. Ziyaretler sırasında ekipler tarafından öğrencilerin güzel vakit geçirmeleri de sağlanırken, kendilerine hediyeler takdim edildi. Ayrıca öğretmenlere ve idari personele İl Emniyet Müdürü'nün ve Emniyet Teşkilatı'nın selamları iletilerek, her zaman yanlarında olunduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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