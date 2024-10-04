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Eskişehir'de Polis ve Muhtarlar Sorunları Tartıştı

Eskişehir'de Polis ve Muhtarlar Sorunları Tartıştı
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Eskişehir'de, muhtarlarla bir araya gelen polis ekipleri, mahallelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir'de muhtarlarla toplantı gerçekleştiren polis ekipleri mahallelerde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi edindi.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri muhtarlarla bir araya geldi. Birim faaliyetleri çerçevesinde; 1 Ekim 2024 tarihinde Uluönder, Zincirlikuyu, Mustafa Kemal Paşa, Yukarısöğütönü ve Güllük Mahalle muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar da mahallelerde yaşanılan sorunlarla ilgili ekiplere bilgi aktardı. Polis ekipleri de muhtarlarla birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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