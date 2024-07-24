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Eskişehir'de Polis ve Muhtarlar Arasında İlişkiler Geliştiriliyor

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Eskişehir'de polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışma yapan ekipler, 10 farklı mahallenin muhtarıyla toplantı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için mahallelerde bulunan aksaklıkların ve sorunların giderilmesi için muhtarlarla bir araya geldi.

Eskişehir'de polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışma yapan ekipler, 10 farklı mahallenin muhtarıyla toplantı yaptı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, polis ile halk arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından, 22 ve 23 Temmuz 2024 tarihlerinde Çamlıca, Ertuğrulgazi, Batıkent, Sazova, Orhangazi, Bahçelievler, Hoşnudiye, Güllük, Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinin muhtarları ziyaret edildi. Mahallelerde bulunan aksaklıkların ve sorunların giderilmesi için polis ekipleriyle muhtarlar arasında toplantı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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