Eskişehir'de Polis ve Muhtarlar Arasında İlişkiler Geliştiriliyor

Eskişehir'de polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışma yapan ekipler, 10 farklı mahallenin muhtarıyla toplantı yaptı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, polis ile halk arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından, 22 ve 23 Temmuz 2024 tarihlerinde Çamlıca, Ertuğrulgazi, Batıkent, Sazova, Orhangazi, Bahçelievler, Hoşnudiye, Güllük, Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinin muhtarları ziyaret edildi. Mahallelerde bulunan aksaklıkların ve sorunların giderilmesi için polis ekipleriyle muhtarlar arasında toplantı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR