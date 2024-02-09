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Eskişehir'de Polis Tarafından Durdurulan Şahısların Aranması Olduğu Tespit Edildi

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Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan durdurma işlemi sonucunda, şahısların arandığı ortaya çıktı. Sorgulamada bir şahsın hırsızlık suçundan arandığı ve diğer şahsın ise tasarruf suçundan arandığı belirlendi. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Eskişehir'de polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların aranması olduğu tespit edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Suçlularla Mücadele kapsamında yaya devriye ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şüphelilerden, S.Y. isimli şahsın yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı ve 8 Yıl 1 Ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. S.K. isimli şüphelinin ise yapılan sorgulamasında kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan aranmakta oldukları tespit edildi. Şüpheliler adli mercilere sevk edilirken, S.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Güvenlik Ceza Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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