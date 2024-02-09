Eskişehir'de Polis Tarafından Durdurulan Şahısların Aranması Olduğu Tespit Edildi

Eskişehir'de polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların aranması olduğu tespit edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Suçlularla Mücadele kapsamında yaya devriye ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şüphelilerden, S.Y. isimli şahsın yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı ve 8 Yıl 1 Ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. S.K. isimli şüphelinin ise yapılan sorgulamasında kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan aranmakta oldukları tespit edildi. Şüpheliler adli mercilere sevk edilirken, S.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR