Eskişehir'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi

- Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde çok sayıda silah, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 10 Ocak ile 17 Ocak tarihleri arasında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ile 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 1 adet av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala ve 6 adet bıçak ele geçirildi. Öte yandan aynı tarihler arasında 15 olay meydana gelmiş, 14 şüpheli hakkında ise adli işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR