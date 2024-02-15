Eskişehir'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 13 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait şarjörler, 2 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 6 adet kesici ve delici alet, 194 adet fişek ele geçirildi.

Çalışmalar neticesinde 13 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR