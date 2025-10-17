Haberler

Eskişehir'de Polis Ekiplerinden Hatboyu Caddesi'nde Denetim

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Hatboyu Caddesi'nde huzur ve güvenliği sağlamak için denetimlerini artırarak çevreye rahatsızlık veren şahıslara cezai işlem uyguladı.

Eskişehir'in Hatboyu Caddesi'nde denetimlerini artıran polis ekipleri, çevreye rahatsızlık veren şahıslara işlem uyguladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, denetimlerin artırıldığı Hatboyu Caddesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri tarafından sürekli uygulama yapılıyor. Her gün farklı saatlerde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaş memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

Çevreye rahatsızlık verilmesine müsaade edilmedi

Çalışmalar kapsamında, çevreye rahatsızlık verenlere cezai işlem uygulandı. Daha sonra, şahıslar ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin uygulamasını gören yaşlı bir kadının Yunus Timleri'ne teşekkür etmesi ise yürekleri ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
