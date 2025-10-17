Eskişehir'de Polis Ekiplerinden Hatboyu Caddesi'nde Denetim

Eskişehir'in Hatboyu Caddesi'nde denetimlerini artıran polis ekipleri, çevreye rahatsızlık veren şahıslara işlem uyguladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, denetimlerin artırıldığı Hatboyu Caddesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri tarafından sürekli uygulama yapılıyor. Her gün farklı saatlerde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaş memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

Çevreye rahatsızlık verilmesine müsaade edilmedi

Çalışmalar kapsamında, çevreye rahatsızlık verenlere cezai işlem uygulandı. Daha sonra, şahıslar ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin uygulamasını gören yaşlı bir kadının Yunus Timleri'ne teşekkür etmesi ise yürekleri ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR