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Eskişehir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilinçlendiriyor

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Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla 39 işyeri ve 75 ikamette güvenlik konularında bilgilendirme yapıyor.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla hırsızlık ve dolandırıcılık kapsamında 39 işyeri, 75 ikamette güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda işyeri ve ikametten hırsızlık, dolandırıcılık gibi konularda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla 39 işyeri, 75 ikamette güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Bina giriş kapılarının kapalı tutulması gerektiğini içeren uyarıcı kapı etiketi yapıştırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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