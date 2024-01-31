Eskişehir'de Polis Ekipleri Valizle 40 Bin TL Değerinde Giyim Eşyası Çalan Şüpheliyi Tutukladı

Eskişehir'de polis ekiplerinin valizle 40 bin TL değerinde giyim eşyası çaldığını belirlediği ve yakın zamanda başka bir hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bir adresten yaklaşık 40 bin TL değerinde giyim eşyasının valiz içerisine konularak çalınması olayıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Olayın şüphelisi Y.A., suç eşyası valiz ile birlikte yakalandı. Şüphelinin yakın zamanda başka bir adreste meydana gelen hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edilirken şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR