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Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Öğrencilere Eğitim Verildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, güvenlik tedbirleri ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince eğitim verilen 8 bin 959 öğrenci, polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, çağın hastalığı olan teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 2023/2024 eğitim öğretim yılının 2'nci döneminin başlamasıyla birlikte tüm okul kademelerinde polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, polislik mesleğinin tanıtılması, öğrencilerin alabileceği basit güvenlik tedbirleri ile çağın hastalığı olan teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede, özellikle ana okul ve ilkokullarda Türk kültürünün eğitici ve eğlenceli bir parçası olan 'Hacivat ve Karagöz'ün Polisle Tanışması, Karagöz'ün Teknoloji ile İmtihanı' isimli gölge oyunları sergilenerek 23 okulda toplam 3 bin 289 öğrencinin bilgilendirilmesi sağlandı. Ayrıca ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin teknolojiyi bilinçli ve verimli kullanmaları, teknolojinin zararlı etkilerinden korunmaları amacıyla gerçekleştirilen 'Dijital Bağımlılık Seminerleri' vasıtası ile 30 ortaokul ve lisede toplam 5 bin 670 öğrenci bilgilendirildi. Yetkililer, çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirmelerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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