Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Yapıldı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uygulamada 353 kişinin ve 548 araç sahibinin kimlik sorgusu yapıldı. Huzur uygulaması kapsamında umuma açık 17 yer denetlendi ve çeşitli ihlallerden dolayı 24 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uygulamada 353 kişinin ve 548 araç sahibinin kimlik sorgusu yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel ve 1 Çevik kuvvet Tim personelinin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, umuma açık 17 yer denetlenirken, 1 işletmeye eksikliklerinden dolayı gerekli işlemler uygulanıldığı öğrenildi. Çalışmalar sonucunda çeşitli ihlallerden dolayı 24 sürücüye cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR