Eskişehir'de Polis Ekipleri Muhtarları Ziyaret Ediyor

Eskişehir'de polis ekipleri muhtarları ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişareler yaptı.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Suçla mücadele çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katılımının esas olduğu, dolayısıyla her kurumun, her sivil toplum örgütünün ve her bireyin aktif olarak suç önleme faaliyetlerine destek vermesi maksadıyla Toplum Destekli Polislik faaliyetleri ile muhtarlar haftada en az 1 defa ziyaret ediliyor. Böylelikle ekipler mahallelerde bulunan eksiklik, aksaklık ve sorunlarla ile ilgili istişareler yaparken, kurum/kuruluş ve birimlerle koordineli bir şekilde gerekli çalışmaların yapılması sağlanıyor. Bu çerçevede de, geçtiğimiz gün Tepebaşı Muhtarlar Dernek Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı, Emek, Şarhöyük ile Fevzi Çakmak mahalle muhtarları ziyaret edilerek İl Emniyet Müdürü'nün selamları iletildi. Yetkililer, ziyaretlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR