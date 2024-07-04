Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Polis Denetimleri Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, binlerce kişi ve araç sorgulandı ve gerekli işlemler başlatıldı. Asayiş uygulamasında vergi kaçakçılığı, kayıp şahıs ve yoklama kaçağı gibi suçlar tespit edildi. Trafik denetimlerinde ise birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin denetimlerinde, 6 bin 462 şahsın ve bin 193 aracın sorgusu ve kontrolü yapılarak gerekli işlemler başlatıldı.

Eskişehir genelindeki asayiş uygulaması 309 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Tim personelinin katılımıyla gerçekleşti. Çalışmalar sırasında 6 bin 462 şahsın sorgulamasında; 1 şüphelinin Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan, 1 şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ve 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespiti yapıldı. Ekipler 88 umuma açık yeri denetleyerek, 2 işletmeye gerekli işlemler başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise, bin 193 aracın kontrolleri yapılarak, 31 sürücüye; kask ve koruma gözlüğü takmamak, alkollü araç kullanmak, belgesiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, yüksek sesli müzik ile araç kullanmak, yetersiz ehliyet ile araç kullanmak ve standart dışı plaka takmaktan gerekli cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title