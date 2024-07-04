Eskişehir'de Polis Denetimleri Sonuçlandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin denetimlerinde, 6 bin 462 şahsın ve bin 193 aracın sorgusu ve kontrolü yapılarak gerekli işlemler başlatıldı.

Eskişehir genelindeki asayiş uygulaması 309 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Tim personelinin katılımıyla gerçekleşti. Çalışmalar sırasında 6 bin 462 şahsın sorgulamasında; 1 şüphelinin Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan, 1 şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ve 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespiti yapıldı. Ekipler 88 umuma açık yeri denetleyerek, 2 işletmeye gerekli işlemler başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise, bin 193 aracın kontrolleri yapılarak, 31 sürücüye; kask ve koruma gözlüğü takmamak, alkollü araç kullanmak, belgesiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, yüksek sesli müzik ile araç kullanmak, yetersiz ehliyet ile araç kullanmak ve standart dışı plaka takmaktan gerekli cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR