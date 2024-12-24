Eskişehir'de Polis Denetiminde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Eskişehir'de gerçekleştirilen polis denetiminde, 1 tabanca, 5 fişek ve 13,48 gram bonzai ele geçirilirken, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 13,48 gram bonzai ele geçirildi.
Polis ekiplerince 3 şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa