Eskişehir'de Polis Denetiminde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince 495 şahsın ve 189 aracın kontrol edildiği, 6 şahsa işlem yapıldığı denetimlerde elektro şok cihazı, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Toplam 22 ekip ve 90 personelin görevli olduğu denetimlerde, 495 şahıs ve 189 araç kontrol edildi. Denetimlerde 6 kişiye farklı maddelerden işlem yapıldığı öğrenilirken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet elektro şok tabancası, 3,28 gram esrar, 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi. - ESKİŞEHİR