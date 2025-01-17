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Eskişehir'de Polis Denetiminde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'de Polis Denetiminde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Eskişehir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, 495 şahıs ve 189 araç kontrol edilerek ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 6 kişiye çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince 495 şahsın ve 189 aracın kontrol edildiği, 6 şahsa işlem yapıldığı denetimlerde elektro şok cihazı, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Toplam 22 ekip ve 90 personelin görevli olduğu denetimlerde, 495 şahıs ve 189 araç kontrol edildi. Denetimlerde 6 kişiye farklı maddelerden işlem yapıldığı öğrenilirken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet elektro şok tabancası, 3,28 gram esrar, 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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