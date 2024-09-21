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Eskişehir'de Polis Denetimi: 1947 Şahıs Sorgulandı, 2 Aranan Kişi Yakalandı

Eskişehir'de Polis Denetimi: 1947 Şahıs Sorgulandı, 2 Aranan Kişi Yakalandı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde bin 947 şahıs sorgulanırken, kasten öldürme ve tehdit suçlarından aranan 2 kişi tespit edildi. Ayrıca 43 umuma açık yer denetlendi ve 1 işletmeye işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince bin 947 şahıs sorgulanırken 2 aranan şahıs tespit edildi, denetlenen 43 umuma açık yerden ise 1'ine işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 67 personel ve 1 Çevik Kuvvet Tim personelinin katılımıyla 21.00-23.30 saatleri arasında Vural Sokak üzerinde faaliyet gösteren işletmeler ve civarlarında çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, bin 947 şahıs sorgulanmış; 1 şahsın kasten öldürme suçundan arandığı, 1 şahsın tehdit suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca, durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 araçtan, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 53 fişek ele geçirildi. Çalışlarda 43 umuma açık yer denetlenirken, 1 işletmeye işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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