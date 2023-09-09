Eskişehir'de Polis, Asker ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan 2 kişi, bir vatandaşı 90 bin lira ve ziynet eşyalarıyla dolandırdı. Şahısların Ankara'da yakalanması sonucu tutuklandılar.

Eskişehir'de kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan, bir vatandaşı 90 bin lira ve ziynet eşyalarıyla beraber dolandıran 2 kişi yakalanarak, tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Eskişehir'de bir vatandaş 7 Eylül tarihinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan şahıslara 90 bin lirasını ve bir miktar ziynet eşyasını kaptırdı. Mağdur vatandaşın ihbarı üzerine yapılan teknik incelemeler neticesinde polis olduğunu söyleyerek, altın ve paraları alan kişilerin M.Ö ile A.Ç isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmaların sonucunda Ankara'da dolandırıcılığa konu para ve altınlarla yakalanan şahıslar, Eskişehir'e getirilerek, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR